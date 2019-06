Nejprve horko a silné bouřky, na víkend ochlazení

V Česku se znovu výrazně oteplilo. Teploty v nížinách šplhají k 30 °C. Od středy se přidávají na velké části území přeháňky a bouřky. Mají ale jen lokální charakter. Víkend bude chladnější, nicméně v dalším týdnu to předběžně vypadá na prudké oteplování prozatím k největším vedrům tohoto roku. Nížiny nejprve Čech by měly zažít peklo. Počkáme si na aktualizace. V naší zemi se po vlhkém květnu znovu horší sucho. Jsou místa, kterým se vydatné bouřky vyhnuly. Nejhůře jsou na tom aktuálně dolní Poohří, Třeboňská pánev a pás od Ostravy po Opavu. Lokální bouřky budou situaci řešit je na malých plošných územích.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, během dne nárůst kupovité oblačnosti, místy přeháňky a bouřky. Ojediněle silné. Teploty 27 až 31 °C. V pátek bude v rámci studené fronty oblačno, občas přeháňky nebo déšť, na východě ještě i bouřky. Ojediněle silné. Teploty 23 až 27 °C. V sobotu bude oblačno, místy déšť nebo přeháňky, bouřky. Srážky hlavně na jihu území. Teploty 21 až 25 °C. Sobota bude zřejmě nejstudenější den na velmi dlouhé období dopředu. Protože od neděle se začne oteplovat a v novém týdnu by měly teploty vyletět na extrémní hodnoty. V neděli tedy bude oblačno, ještě místy déšť nebo přeháňky. Oblačnost a srážky začnou ubývat. Teploty 22 až 26 °C.

V novém týdnu by postupně mělo být až 35 °C v nížinách. Od jihozápadu se přes Francii dostane do Česka mimořádně horký vzduch. Neustálé zvyšování globální teploty se ve střední Evropě projevuje poměrně rychle, mnohem rychleji než nad oceány. Je to logické, pevnina se rozpaluje rychleji než vodní plocha. Oproti polovině minulého století jsme už asi o 3 °C výše průměrně. A to celoročně. Situace je to alarmující. Velkou úlevu před horkem nabízí silný stín vegetace. Pod zapojenými korunami stromů se vytváří příjemné mikroklima. Bohužel současný stav krajinu radši zdobí betonem.