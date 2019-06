Ochlazení v neděli, v novém týdnu bude kolem 28 °C

Léto je tady. Vysoké teploty, v nížinách tropy, sem tam bouřky, bohužel velká část z nich silná s tendencí dělat škody. Jak to bude vypadat dál? Nečeká nás zvrat k chladnému a deštivému létu? Zřejmě ne. Trend počasí bude pokračovat. Vysokých teplot si užijeme dost a ochlazení budou jen slabá a přechodná. Teploty trvale nad dlouhodobým průměrem jsou už klasika. Když je řeč o ochlazeních, tak to nejbližší přijde v neděli. Bude to ale jen kosmetická změna, kterou vystřídá nový vzestup teplot. A tak to vypadá, že se budeme v příštím týdnu většinou znovu péct. Špatná zpráva je tenhle typ počasí pro vývoj sucha. Sucho se v Česku opět dostane rychle do síly.

Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a bouřky, ojediněle silné. Bouřky hlavně na východě. Teploty na západě už 23 až 28 °C, na východě stále až 33 °C.V pátek bude skoro jasno polojasno, spíše ojediněle přeháňky nebo bouřky z tepla. Teploty 28 až 32 °C.V sobotu výheň vyvrcholí. Bude skoro jasno, polojasno, od západu během dne až oblačno a přidají se přeháňky a bouřky, ojediněle silné. Teploty 30 až 34 °C, na západě postupně 27 °C.V neděli se potom ochladí na 23 až 27 °C. Tropická třicítka se v novém týdnu zřejmě vrátí. V nížinách je to skoro jisté.

V posledních dnech se řeší téma silných bouřek. Česku se to nejhorší vyhnulo, ale v Bavorsku padaly kroupy o velikosti vajec a korunu tomu nasadily bouřky úterní. Ve Slovinsku padaly kroupy o velikosti 10 cm a později v Polsku dokonce o velikosti 12 cm. Jedná se o bomby, které devastují cokoliv nebetonového nebo nekovového. Riziko bouřek platí dál, ve střední Evropě zůstane celkově na delší dobu. Extrémní vlhkost, která doprovází vysoké teploty, má za následek totální energii pro takové silné bouře. Nejhorší jsou tzv. supercely – rotující bouře, které mají dlouhou životnost a přináší nejhorší krupobití. Jedna se o ten typ bouří, které plodí v USA tornáda. Na tornáda naštěstí nemá střední Evropa vhodné podmínky reliéfu.

Zdroj: ČT24.