Počasí v Česku: V Česku udeřily bouřky, doprovází je krupobití a prudký déšť

Do Česka dorazily v pondělí večer silné bouřky - udeřily zejména v Karlovarském kraji, kde prudký déšť doprovázelo krupobití. Na západě a severu Čech platí až do zítřejšího rána vysoký stupeň nebezpečí bouřek.

Na západní části území meteorologové očekávají divokou noc. Od Německa se k českým hranicím v pondělí večer přihnaly silné bouřky, které udeřily nejprve v krajním západě Čech v okolí Sokolova a Chebu.

V ORP Karlovy Vary a Ostrov se vyskytla velmi silná bouřka s krupobitím (průměr krup kolem 2 cm) a přívalovými srážkami s úhrny 40 mm/30 min. V nejbližších desítkách minut bude bouřkové pásmo postupovat k severovýchodu do ORP Kadaň, Podbořany a Chomutov.

Na Sokolovsku prudký liják dobrovázelo i krupobití - kroupy v Sokolově byly veliké okolo dvou centimetrů. Podle místních měly velikost třešní. Silný déšť hlásí lidé také na Plzeňku. Bouřka se rychle blíží i na Ústecko.

Bouřky by měly západní část Česka sužovat celou noc. "Hlavní riziko představuje krupobití a silné nárazy větru. Vzhledem k vysoké dynamice prostředí lze očekávat také výskyt supercel (rotujících bouří)," uvedl Meteopress na svých stránkách.

Český hydrometeorologický ústav vydal v pondělí výstrahu před bouřkami. Od dnešního večera do zítřejšího rána platí vysoký stupeň nebezpečí pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský a západní část Středočeského kraje.

Až do úterního odpoledne by se situace měla uklidnit, k večeru ale dorazí další bouřky a až do středečního rána v těchto krajích opět bude platit vysoký stupeň nebezpečí. Od středy až do čtvrtečního odpoledne poté platí výstraha pro zbytek republiky.

Aktualizace VÝSTRAHY ČHMÚ.

Aktuálně z Klatovska. Silná bouřka tam barví nebe do ruda. Zdroj: FTV Prima

Silné bouřky potrápily i sousední Německo. V podvečer se jihozápadně od Mnichova objevila masivní supercela, ve které byly kroupy veliké pět až šest centimetrů. Postupně se bouřky přesouvaly Bavorskem dál k České republice.