Úmorné počasí: Vedra, vedra, vedra. Na západě i bouřky

Co zanedbal na teplotách chladnější květen, to červen dohání o sto šest. Čeká nás týden plný vysokých teplot. V nížinách tropy. V západní polovině republiky se místy přidají silné bouřky z tepla nebo z okraje frontálních vln. Zatím to vypadá, že se bouřkám moc nebude chtít více na východ země. Snad od středy. V nížinách mohou teploty stoupat v Polabí a na jižní Moravě k 34 °C. Velká část nocí bude teplých, ojediněle tropických. Zejména ve východní polovině země se rychle zhorší stav sucha. Výpar bude extrémní a srážky jen lokální. Budeme sledovat pohyb front, jestli se některá přece jen neposune více na východ a nepřinese ochlazení do celé země.

V úterý bude jasno až polojasno. Na západě místy oblačno s přeháňkami a bouřkami. Bouřky budou většinou silné s přívalovými srážkami, krupobitím a silným větrem. Teploty 29 až 33 °C. Na západě kolem 28 °C. Ve středu bude skoro jasno, polojasno. Během dne přechodně oblačno, místy přeháňky a bouřky, tentokrát i na východě. Bouřky znovu ve většině případů silné. Teploty 29 až 33 °C, na západě kolem 28 °C. Ve čtvrtek žádná větší změna. Zpočátku malá oblačnost, odpoledne více bouřkových oblaků, místy přeháňky a bouřky. Často znovu silné. Teploty 25 až 29 °C, na východě až 33 °C.

Ani v dalších dnech to prozatím na ochlazení nevypadá, naděje je až kolem neděle. Pokud vedra špatně snášíte, přizpůsobte dle možností denní režim. Ochlazení je celkem v nedohlednu, takže situace může být hlavně v centrech měst nepříjemná. Koncentrace přízemního ozonu stoupnou, ve vzduchu bude dost vlhkosti. Těžký dusný vzduch bude problém, do toho výheň na slunci. Vůbec největší pozor dávejte na děti a zvířata v autech. Větrat budovy je nejlepší v noci, přes den i příjemný průvan znamená prohřívání zdí. Dostatečně pijte čistou neperlivou vodu.