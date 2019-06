Počasí: Nejprve ochlazení a bouřky. Příští týden ještě větší vedra

První vlnu veder ukončí zvlněná studená fronta od západu. Díky velkorysé vlhkosti nad naším územím budou s ní spojené bouřky velmi silné. Objevit se mohou krupobití, nárazový vítr a přívalové deště. Teplota začne klesat ve čtvrtek právě díky silným bouřkám. Ochlazení bude znát nejvíc v sobotu. Jinak budou i následující dny před námi docela teplé. Nebude to ovšem nic proti dalšímu týdnu, kdy to vypadá na výrazně silnější vlnu veder. Nížiny by se měly dostat k 33 °C. Psávali jsme v květnu, že jakmile se otočí severozápadní dálnice proudění ze Severního moře na jižní, výheň dorazí. Příští týden dorazí proudění až ze severní Afriky a inferno začne.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, během dne od západu skoro zataženo. Přidají se hlavně bouřky, přeháňky nebo déšť. Bouřky budou ojediněle silné. Hlavním rizikem budou přívalové deště. Teploty 24 až 28 °C, během bouřek prudké ochlazení. V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Na V zpočátku více oblačnosti. V noci na pátek se mohou dostavit další deště po bouřkách. Teploty v pátek 22 až 26 °C.V sobotu bude polojasno, na východě až oblačno, právě tam místy přeháňky. Teploty 20 až 24 °C, na východě i více. Od neděle se začne výrazně oteplovat, příští týden se dostaví teploty až mezi 28 a 33 °C.

Výheň od jihu půjde přes Středozemní a Jaderské moře, urychlí se tak prohřívání vodních ploch. Dovolené u moře mohou okamžitě začít. Sucho v České republice nadále trápí jen dolní Poodří a Hornomoravský úval. Květen byl na mnoha místech země rekordní co do úhrnů srážek. Žhavé léto nastupuje, tak snad vláha chvíli v půdě vydrží. Pozor na čtvrteční bouřky. Podle výstrahy ČHMÚ budou silné, doprovázené přívalovými srážkami a krupobitími. Nejvyšší riziko je v západní polovině země a postupně na českomoravském pomezí.