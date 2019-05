Přijde léto. Teploty vyletí na konci víkendu na 26 °C

Koho netěšil chladný květen, může už s klidem vyhlížet víkend a výrazné oteplení, které by mělo do střední Evropy definitivně přinést léto. Teploty vyletí prudce a nejčastěji se budou pohybovat mezi 23 a 29 °C. Srážek ubude, ale díky vlhkosti nad naším územím se mohou objevovat přeháňky či bouřky. Oteplení by mělo být stabilní a podle modelů vydrží mnoho dní s vysokými teplotami. Bohužel půjde o další teplotní skok. Je dobré, že před příchodem prvních veder je v krajině hezky zalito. Květen už se na to nemohl dívat a přinesl spoustu vody na většinu území. Bohužel i tak zůstaly malé regionální ostrůvky, kde voda dramaticky chybí, a to hlavně dolní Poohří.

K vysokým teplotám se musíme prvně prokousat. Ve čtvrtek bude polojasno, oblačno, na východě ještě až skoro zataženo. Právě na východě ojediněle déšť. Teploty 16 až 20 °C, na východě ještě kolem 14 °C. V pátek bude polojasno, od severozápadu oblačno a místy déšť. Teploty 19 až 23 °C. V sobotu bude polojasno, skoro jasno, jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 20 až 24 °C. V neděli bude skoro jasno, polojasno. Teploty 23 až 27 °C. A právě nedělí to začne. V dalších dnech by mělo být stabilně 24 až 28 °C. Teploty by mohla snížit studená fronta, její příchod ale zatím není jistý.

Pokud by se nad střední Evropou prosadil vyšší tlak vzduch a menší oblačnost, teploty mohou být ještě vyšší. Teplo přijde od jihovýchodu, propojí se tepelný most z Balkánu. Výrazně se také oteplí Středomoří, kde zatím teploty nedovolily mořím se prohřát. Sezóna dovolených tak může začít. Středozemní moře se začne prohřívat od Turecka, Kypru směrem k Řecku a dál na západ a sever. Nezapomeňte na úskalí vysokých teplot, dostatečně pijte, nenechávejte nic živého v autě odstaveném na slunci apod.