Výstraha: severovýchodu hrozí vydatné srážky

Série srážek nad naším územím vyvrcholí ve středu v severovýchodní polovině republiky. Úhrny mohou být místy velmi vysoké. Nejvíce pršet by mělo v oblasti Jeseníků, Beskyd, Orlických hor a dočkají se i nižší polohy včetně střední Moravy, která srážky nutně potřebuje. Lokálně by mohlo napršet 40 až 60 mm srážek a na horách to může být ještě více. Riziko vzniku povodňové situace je mírné, chvilkově se mohou rozvodnit malé toky vlivem přívalových srážek. Nebezpečí představují srážky ve vláčkovém efektu – jednotlivé buňky vydatných srážek postupují za sebou stále přes stejná místa. ČHMÚ varoval před dosažením prvního či druhého stupně povodňové aktivity.

Vydatné srážky by měly do regionů dorazit hned ve středu ráno. Budou trvalé a vydrží po většinu dne. Na pozoru by měly být kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský. Vydatné srážky doprovodí čerstvý severozápadní vítr a může napáchat škody na stromech s podmáčenými kořeny. Nejvíce pršet by mohlo v okresech Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Vsetín, Frýdek-Místek a na celém Ostravsku.

Podle projektu Intersucho se v oblasti nachází několik regionů a míst, kde je pořádný déšť potřeba. Extrémní sucho stále vydrželo v Hornomoravském úvalu, kolem Vyškova, Blanska a také kolem Ostravy. Všechna tato místa by měla dostat v průběhu středy vodu. Držíme palce. Několik míst také strádá v Čechách, a to okolí Prahy a dolního Poohří. Tam se situace už výraznějším způsobem nezlepší.

Naopak sucho stačilo za poslední období vydatných dešťů prakticky zmizet z Beskyd, Jeseníků, velké části Českomoravské vrchoviny a dobře jsou na tom i pohraniční hory v jižních Čechách. V dalších dnech srážek ubude. Díky slušné vlhkosti nad střední Evropou se ale budou místy vyskytovat přeháňky, v případě teplejších dní i bouřky. Až ubude oblačnost v průběhu týdne, tak se i oteplí na teploty kolem 20 °C.