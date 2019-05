V novém týdnu bude kolem 19 °C, přidají se další srážky

Pokračuje skvělá povětrnostní situace pro naši krajinu. Dostatek srážek a žádné extrémní teploty. Ne všechny regiony dostávají potřebné množství srážek, situace se suchem se ale každým dnem v Česku zlepšuje. Přispěl k tomu také pondělní přechod srážkového víru patřící k tlakové níži. V dalších dnech budou ještě srážky pokračovat, už budou více lokální nebo regionální. Ve středu se mohou objevit vydatné, ojediněle i extrémní srážky v Moravskoslezském kraji. Přeháňky nebo ojedinělé bouřky budou doménou většiny území v novém týdnu. Teploty budou příjemné, v nejnižších polohách půjdou i slabě nad 20 °C. Květen se smiloval nad naší krajinou a ta se kompletně zazelenala.

V úterý bude nejčastěji oblačno. Na Českomoravské vrchovině a na jihu či jihozápadě obecně místy déšť nebo přeháňky a bouřky. Večer se na severovýchodě může objevit další déšť. Teploty 15 °C v místech se srážkami až 22 °C v místech, kde se projasní. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Na severovýchodě se může objevit vydatný déšť i bouřky. Teploty 14 až 19 °C. Ve čtvrtek bude oblačno, ojediněle přeháňky. Na severovýchodě stále ještě místy déšť. Teploty 15 °C na severovýchodě až 21 °C v Čechách. Případnou povodňovou situaci na severovýchodě budeme sledovat. Záleží, zda sem srážky z Polska dorazí a v jaké síle.

V dalších dnech se očekává slabé oteplení do rozmezí teplot 17 až 23 °C. Na obloze bude polojasno, oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Přechodně během dalších front srážky místy. Podle signálů na modelech by se přibližně za týden a půl mohly dostavit první ryze letní teploty a horka. Naše území však bude na rozhraní horkého vzduchu na Balkáně a chladného v oblasti Severního moře. Je otázkou, kam se rozhraní posune a na které straně barikády budeme – chladné nebo horké. Rozhraní by mohlo obstarat další cenné srážky. Těch prozatím není nikdy dost. Spodní vody v hloubce jsou v žalostné kondici.