Přijde konečně teplo. Vydržet musíme do pátku

Zřejmě poslední takto studený chod počasí probíhá v novém týdnu. Nejstudenější budou úterý a středa, postupně se začne mírně oteplovat a na víkend je ve výhledu už teplé počasí. Dálnice studeného severozápadního proudění ze Severního moře se otočí na čistě jižní příliv vzduchu. Do té doby nás ale sevřou ledoví muži s poměrně nízkými teplotami a severním studeným větrem. Zejména na východě se přidají i srážky, na horách sněhové. Potěšující je situace s vodou a suchem. Za poslední dva až tři týdny se sucho zmírnilo. A pokud vše půjde podle plánů, o víkendu by mohlo být přes 20 °C. Nevypadá to na skok do tropických veder, spíš přijde klidný začátek léta. Na přesnou situaci ale musíme vyčkat.

V úterý bude oblačno, přechodně i zataženo. Na většině území přeháňky, na východě spíš déšť. Nad 1 000 m n. m. sněžení. Teploty 7 až 12 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy déšť. Teploty 8 až 12 °C, v Čechách až 15 °C. Ve čtvrtek bude znovu oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Teploty kolísavé podle srážek 9 až 13 °C, na východě i 16 °C. No a od pátku by mělo oblačnosti částečně ubýt a teploty stoupat vzhůru. V pátek ještě bude 15 až 19 °C, ale o víkendu už není vyloučeno rozmezí 19 až 24 °C. Teplejší počasí doprovodí přeháňky nebo bouřky, nebude jich ale tolik.

Ledoví muži dostáli svého jména, teď už bude na programu začátek léta. V severní Africe číhá horký vzduch, takže jižní proudění začne vpouštět vyšší teploty do střední Evropy. Cenné srážky posledních týdnů a ještě ty, co přijdou nyní, zlepší situaci se suchem. V případě vysokých teplot se sucho může rychle vrátit, takže se nějaké srážky snad objeví i po oteplení. V posledních dnech nejvíce pršelo na jihovýchodě Vysočiny a alespoň nějaké srážky pokryly celé území republiky. V týdnu by mělo nejvíce pršet na východě vlivem tlakové níže nad Balkánem.