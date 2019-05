Od neděle další ochlazení, stále spousta srážek

Pátek a sobota budou teplejší, ale od neděle spadne rtuť teploměru zase směrem dolů. Oba typy počasí bude doprovázet hodně srážek, takže bychom měli být na celé čáře rádi s ohledem na naši přírodu a krajinu. Dálnice studeného severozápadního proudění ze Severního moře dřív nebo později poleví a letní teploty se dostaví. Teď alespoň zásobuje střední Evropu vodou. Srážek sice není úplně mnoho, dodržují ale alespoň průměry. Ochlazení od neděle bude na poměry poloviny května citelné. Ledoví muži potvrdí své místo v lidové pranostice. Odborně se jevu říká povětrnostní singularita. To je význačný jev, který vybočuje z obvyklého počasí a zároveň se statisticky významně opakuje. Rok 2019 statistiky potvrdí.

V pátek bude oblačno, místy přeháňky, zejména na severovýchodě. Ojediněle bouřky. Přechodně i polojasno. Pátek tedy docela pěkný. Teploty 15 až 19 °C. V sobotu bude polojasno, od západu ale přibývání oblačnosti, místy déšť nebo přeháňky. Na východě ojediněle bouřky. Teploty 12 až 16 °C, na východě bude zpočátku 19 °C. V neděli bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Od severozápadu na horách sněhové. Teploty 8 až 13 °C. Na počátku nového týdne by měl studený vpád do střední Evropy vrcholit. Na horách bude sněžit, teploty na našem území budou nejčastěji mezi 7 až 12 °C. V průběhu týdne se ale určitě dostaví oteplení.

Kombinace nízkých teplot a srážek svědčí přírodě. Je to vzácná záležitost v posledních 5 letech, takže to vegetaci přejme. Ačkoliv to vypadá, že je stále škaredě a prší, srážek zase není tolik. Stále je dobře patrné, že vlhkost nad naším územím není dostatečná pro vydatný déšť. Jakmile se karty ve hře jménem počasí otočí na suchý mód, může být zase velmi zle. A studená dálnice ze Severního moře je jediný chladný případ v Evropě, všude okolo už začíná číhat léto.