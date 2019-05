Počasí: od středy do soboty tepleji a další srážky

Chladné počasí svírá Českou republiku. Dostavila se dokonce vzácnost, podprůměrné teploty. Ochlazení doprovodily cenné srážky, které v součtu s minulými zmírnily sucho hlavně v Čechách. Oteplení se dočkáme zejména od středy, sváteční den bude vydařený. Hned v noci na čtvrtek by ale oteplení měly doprovodit další srážky od západu, takže si počkáme na upřesnění situace. Podle výhledů se prozatím nebudou konat žádné letní teploty. Pro přírodu je to lepší scénář, navíc cenná voda. Odpolední teploty se budou od středy pohybovat kolem 15 °C. Rána mohou být dosti chladná, snad ochrání vegetaci od mrazů oblačnost a vítr.

V úterý bude skoro jasno, polojasno. Během dne od severozápadu oblačno, na severu a severovýchodě místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Nad 900 m n. m. srážky sněhové. Teploty 9 až 13 °C. Ve středu bude skoro jasno až polojasno. Později od západu přibývání oblačnosti a místy déšť. Teploty vyletí nahoru na 14 až 18 °C. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky. Teploty 12 až 16 °C. Od pátku přes víkend by měla nadále panovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. Bohužel se začne zřejmě ochlazovat původně z 12 až 16 °C postupně na 8 až 12 °C. Ale to se ještě může změnit.

Nástup léta se prozatím neočekává. Určitě se nejedná o zlom ve vývoji stále teplejšího počasí. Jen se tlakové útvary postavily do ideální pozice pro dálnici chladného severozápadního proudění. Pro naši přírodu a krajinu je to spásná informace. Chladno a srážky potřebuje. Až se útvary postaví do pozice vhodné pro jižní proudění, zažijeme horké peklo. Akumulace teplého vzduchu v severní Africe už je obrovská a čeká na jízdenku na sever. Podle projektu Intersucho se kritické sucho zmírnilo v Čechách. Morava přišla se srážkami trochu zkrátka a dosti suchá je nadále střední Morava.