Počasí: Studený víkend platí, oteplí se v úterý

Nepříjemné ochlazení na blížící se víkend bude skutečností. Vyvrcholí v neděli. Na většinu území republiky se znovu dostanou srážky. Klasicky více do Čech. Podle modelů může nastat vážný problém od středních až vyšších poloh v Čechách ze soboty na neděli. Měla by dorazit výrazná studená fronta se sněžením díky nočním hodinám od relativně nízkých nadmořských výšek. Tuhle konkrétní situaci budeme sledovat a vydáme informace. Zejména západní polovina země by měla zůstat na pozoru a sledovat informace. Mokrý sníh by mohl nadělat v krajině vážné škody. Jak ale předesíláme, bude dobré počkat na aktualizaci předpovědi.

V pátek bude velký rozptyl v počasí. Od polojasna po zataženo. Od západu se přidají přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Teploty budou oproti čtvrtku výrazně nižší, 11 až 15 °C. Na horách se postupně objeví sněžení. V sobotu bude oblačno až zataženo, na velké části území znovu déšť nebo přeháňky, už od 600 m n. m. sněhové nebo smíšené. Teploty 6 až 10°C, jihovýchod teplejší. V noci na neděli zmíněný problém se sněžením v Čechách od středních poloh. Upřesníme. V neděli bude oblačno až zataženo, nejvíce asi na jihovýchodě ještě místy déšť nebo přeháňky. Od 500 m n. m. smíšené či sněhové. Teploty 6 až 11°C.

V pondělí potom ještě bude docela chladno, od úterý ale začnou teploty stoupat prozatím alespoň na 11 až 16°C. Zatím by mělo platit, že se do české, moravské i slezské krajiny dostane voda. Bohužel vždy tak trochu ve stínu leží jižní Morava. O víkendu nepodceňujte pobyt venku, protože teplotní skok dolů bude cítit. Dny doplní západní vítr o rychlosti 2 až 6°C m/s, takže pocitovou teplotu ještě trochu sníží. Oslabené a listnaté stromy by od středních a vyšších poloh mohl přechodně pokrýt sníh a poškodit je. Všeobecně také opatrně za volantem o víkendu.