Únor skončí teplotními rekordy, bude až 18°C

Co všechno asi chystá nový rok. Když na konci února bude teplo jako v dubnu. Také přišlo hned na konci února silné sucho. Vůbec neprší. Druhý měsíc roku skončí s teplotními extrémy. Řada lidí bude jásat, je to ale správné pro přírodu? Jednoznačně ne. O počasí s malou oblačností a velmi vysokými teplotami se postará další mohutná tlaková výše. Změna počasí by mohla nastat kolem konce týdne. To se trochu ochladí, ale jen přechodně. Srážky nejsou očekávány kromě slabých přechodů front. Suchem bude nejvíce ohrožena střední Morava a nížiny Česka celkově.

V úterý bude polojasno až oblačno. Teploty 12 až 16°C. Severovýchod může být lehce chladnější. Ve středu bude velmi podobně. Polojasno, maximálně oblačno. Teploty 12 až 16°C. Severovýchod zase nepatrně chladnější. Ve čtvrtek asi rekordní teplo vyvrcholí. Bude jasno až polojasno. Ve druhé polovině dne ale od severozápadu přibývání oblačnosti před studenou frontou. Teploty 14 až 18°C. V pátek bude na studené frontě oblačno až skoro zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách se postupně objeví srážky sněhové. Teploty 7 až 11°C. V dalších dnech se po ochlazení očekává návrat vysokých teplot.

Vysoké teploty doprovodí nízká vlhkost vzduchu. Takže stále pozor na nosní sliznice u citlivějších jedinců. Prověřovali jsme také situaci s kůrovcem a všechny smrky jsou směrem od jihovýchodu prakticky odepsány. Nejvíce v podhůří Beskyd, Nízkém Jeseníku, v Drahanské vrchovině a na jihovýchodě Českomoravské vrchoviny. Smrková monokultura do našich středních poloh sice nepatří, přežívala tam ale obstojně. Doteď. Nyní bude muset dojít na změnu skladby lesa. Lesy v nejvíce zasažených regionech mizí po hektarech. Očekávaný vývoj je špatný. Kůrovec bude decimovat lesy i v dalších oblastech země.