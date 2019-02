Výhled počasí: jaro a jen slabé ochlazení v půlce týdne

Podle kalendáře by klidně mohl ještě ležet sníh a teploty se pohybovat pod bodem mrazu i odpoledne. Jenže ne. Rozsáhlá tlaková výše přináší slunečné počasí s vysokými teplotami v odpoledních hodinách. Po slabém ochlazení kolem středy to vypadá, že se ve střední Evropě prosadí další tlaková výše, možná ještě silnější. Teploty budou den za dnem rekordně vysoké. Pro přírodu startuje hned od února „noční můra“ se suchem. Podzemní vody zvýší hladinu díky tajícímu sněhu od středních poloh. V nížinách se ale může situace na jaře vyvinout hned špatně. Nejtepleji bylo v pondělí a bude také v úterý, to se mohou odpolední teploty v Čechách a zároveň ve Slezsku dostat k 15°C.

V úterý bude jasno, skoro jasno. Místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a místy slabé přeháňky. Teploty 8 až 12°C, ojediněle až 15°C. V případě mlhy nebo nízké oblačnosti jen 5°C. Ve středu bude oblačno, místy slabé přeháňky, vlivem ochlazení ve výšce od 700 m n. m. sněžení, na jihu až od 1 000 m n. m. Teploty 5 až 9°C, na jihovýchodě až 11°C. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na většině území slabý déšť nebo přeháňky. Teploty 4 až 8°C, na jihovýchodě až 10°C. Od pátku by se měla oblačnost rozpouštět a teploty půjdou pomalu vzhůru vlivem působení další tlakové výše. Vrátit se tím pádem ale mohou mlhy a inverze.

Cirkulace nad Evropou naznačuje, že pravá zima se prozatím nevrátí. Jestli se už nevrátí vůbec, to je zatím nejistá otázka. Pozdní vpády studeného vzduchu směrem do jara jsou typické a vyloučit je nelze. Voda bude na jaře nejvíce chybět střední Moravě, kde se může situace rychle vyvinout na kritickou. Ideální vývoj se nečeká ani v dolním Poohří a kolem Ostravy. Tání na horách bude prozatím pozvolné, takže nikde nehrozí povodně. Je škoda, že sníh bude ve vysokých polohách mizet tak brzy.