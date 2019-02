Jarní počasí trhalo teplotní rekordy - bylo i přes 15 °C

Zdá se, že do Česka před víkendem vtrhlo jaro. Na několika místech Česka vystoupaly teploty nad 15 stupňů. Rekordy padly zhruba na pětině stanic měřících déle než 30 let. Páteční počasí rozhodně nepřipomínalo polovinu února. Nezvykle teplo bylo na většině území, s výjimkou východních Čech, kde se držela mlha. V Česku se postupně otepluje od začátku týdne, podle předpovědi by se mrazy alespoň v únoru vrátit neměly. Nejtepleji bylo podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Neumětelích na Berounsku - 15,5 stupně Celsia. Jen o desetinu stupně méně naměřily stanice v Žatci, Konopistech na Litoměřicku a Tušimicích u Chomutova. Přes 15 stupňů ukazoval přes den také teploměr v Děčíně-Křešisích (15,3 stupně Celsia) a Strojeticích na Benešovsku (15,1 stupně Celsia). Teplotní rekordy pro 15. únor byly překonány přibližně na 20 procentech stanic, měřících alespoň 30 let.

Ještě dopoledne byly přitom podle ČHMÚ nejteplejšími místy v Česku Pec pod Sněžkou a Javorník v Jeseníkách. Teplé a slunečné počasí by mělo vydržet i o víkendu. Předpověď až do příštího pátku najdete v článku Zima nyní návrat do střední Evropy neplánuje.