Zima nyní návrat do střední Evropy neplánuje

Kam až modely vidí, samé teplo a jarní počasí na našem území. S ohledem na kalendář nelze vyloučit nějaké studené vpády až do konce března, avšak druhá polovina února začne rekordně vysokými teplotami. Hned od února ale takové počasí přidělá celé zemi vrásky kvůli suchu. Bude se jednat o působení rozsáhlé tlakové výše, takže po srážkách ani památky. Teploty mohou v nížinách dosahovat 12°C v odpoledních hodinách. Minimální oblačnost bude mít za následek nízké ranní teploty, často pod bodem mrazu. Pokud ucítíte pálení sliznic nebo bolest hlavy, velký podíl na tom má výrazně suchý vzduch. Citlivější jedinci se mohou cítit unaveně. K tomuto typu počasí patří inverze. Celodenní temno, mlha, nízká oblačnost a 4°C nejsou selhání předpovědi, ale častý projev přetočení teplot.

Kde se vzalo takové teplo v půlce února? Tlaková výše stahuje vzduch z výšky nad zemí, kde se momentálně drží velmi teplý vzduch původem z vyhřátých ploch moří a oceánu kolem Evropy. Jak neustále (a celkem rychle) stoupá globální teplota, moře a oceány jsou teplejší, a jakmile převezmou správu nad počasím ve střední Evropě, zima v tradičním slova smyslu ihned mizí. Není to dobrý signál pro nový rok 2019, protože od března až dubna začne sílit i sluneční svit, a teploty mohou vyskočit dost vysoko hned od jara.

V sobotu bude jasno, skoro jasno. Zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost. Českomoravskou vrchovinu může v dalších dnech mlha trápit častěji, i tam se bude ale chtít prosadit slunce. Teploty 8 až 12°C, ojediněle 14°C. V neděli bude jasno. Místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 8 až 12°C. Kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, budou jen 4°C. V pondělí totožné počasí do puntíku. Buďto slunečno, nebo nízká oblačnost. Je to nevýhoda situací s tlakovou výší během zimy. Část území bude mít zcela jasno, část se může halit do šedé tmy a mlhy. Rozdíl v teplotách je potom značný. Stejné počasí čekejte i na začátku nového týdne.