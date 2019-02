Výhled počasí? Od pátku přechodně "malé jaro" a teplo

Jak jsme se pokusili od pátku důrazně varovat, Čechy potrápila v neděli sněhová kalamita. Předpověď vyšla. Sněžení se v pondělí ráno přetočilo zpátky i na Vysočinu a dál na východ. Jak se tak podle modelů zdá, záchvěv opravdové bílé zimy je to alespoň prozatím poslední. Do střední Evropy se blíží další vpád teplého oceánského proudění a teploty povyskočí skoro až k jarním hodnotám. Předpovědi je nutné brát s rezervou, počítat s oteplením ale můžete určitě. Výrazné oteplení čekejte pozvolna od čtvrtka, do té doby se ještě budeme setkávat s mrazy, ráno výraznými. Velká část republiky nyní dostala 15-30 mm srážek, což se velmi hodí. Dočkaly se i kriticky suché oblasti na střední Moravě. Některé řeky na krátkou dobu dosáhly 1. až 2. Stupně povodňové aktivity vlivem tání a srážek.

Ve středu bude polojasno až oblačno, na jihu i skoro jasno. Teploty 0 až 4°C. Ráno znovu ještě mrazivé. Ve čtvrtek bude znovu polojasno až oblačno, od západu ale až skoro zataženo, místy déšť. Teploty 1 až 5°C. V pátek bude oblačno až zataženo, místy déšť. Na horách střídavě srážky smíšené a sněhové. Teploty 2 až 6°C. V sobotu bude oblačno až zataženo, od severozápadu místy slabý déšť, nad 700 m n. m. sněžení. Teploty 4 až 8°C.

A co větší oteplení? V dalších dnech se čekají odpolední teploty 7 až 11°C. Na upřesnění si budeme muset počkat. Sněhovou peřinu prakticky na celém území republiky si tak užijte co nejrychleji. Brzy se změní na tající břečku. Zima se podle modelů bude do střední Evropy vracet jen ztěžka. Nelze vyloučit studené vpády, zimní ráz počasí ale bude od čtvrtka narušen na delší dobu. Sníh postupně zůstane jen na horách. V nížinách se začne blížit předjaří.