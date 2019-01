Vpád jižního proudění, kolem soboty se krátce ale prudce oteplí

Počasí nad Evropou zůstává „rozhádané“ a kolísavé. Zima by se ráda prosadila, ale moře a oceány kolem kontinentu jsou vyhřáté. Pokud se tedy dostane do naší kotliny vzduch od těchto velkých vodních ploch, hlavně pro nížiny to znamená jednu oblevu za druhou. V době chladnějšího proudění může vlhkost narazit na studený vzduch a objeví se vydatné sněžení. To se stalo v pondělí dopoledne na jižní Moravě. Frontální vlna nabrala přes noc na síle a v jihovýchodní části země sněžilo mnohem více, než se čekalo.

Podle modelů nás kolem soboty čeká další splašená změna. Proudění se přibližně na dva dny náhle stočí na čistě jižní a přinese prudké oteplení. Nejvyšší teploty budou v sobotu. Oteplení bude zřejmě krátkodobé a teploty se rychle vrátí k nule. V sobotu však nelze na jihu země vyloučit 10°C. Počasí bude spojeno s pověstným jižním větrem nazývaným fén. Krátkodobá obleva tak zasáhne i hory. Nejvíce na podobná teplá proudění trpí Beskydy.

Nejprve ale bude do pátku chladněji. Ve středu bude polojasno, skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne spíše oblačno a ojediněle sněžení. Teploty -2 až 3°C. Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno. Ojediněle sněžení. Teploty -1 až 4°C. V pátek bude oblačno až zataženo, ojediněle déšť nebo mrholení. Teploty 1 až 5°C. Rána včetně pátečního budou samozřejmě mrazivá. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy déšť. Teploty předběžně 4 až 9°C.

Od neděle by se mělo začít zase ochlazovat, takže sobotní jižní oteplení bude jako na houpačce. Arktické mrazy se nyní o střední Evropu nezajímají a nachází se až na severní Sibiři. Jediným velmi suchým místem na mapě České republiky je střední Morava. Alespoň že v pondělí v regionu spadlo 5 – 8 mm vody ve formě sněhu.