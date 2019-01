Oteplení. V sobotu ráno nasněží, pak přijde obleva

Jak se přibližuje sobotní oteplení, modely se nakonec shodly, že bude větší, než se čekalo. Oceánské proudění bude mít dostatečnou sílu na to, aby vyhnalo z většiny území mrazy. Platí to hlavně pro nížiny a západ země. Od vyšších poloh a na východě republiky i od středních bude kolem nuly. Pak se sice kolem středy zase ochladí, nicméně modely pracují s verzí, že směrem k příštímu víkendu se znovu oteplí. Jako celek tak vypadá následující období jako mírně teplé. Díky proudění od oceánu se navíc dostaví více srážek. Ještě než se oteplení prosadí, na teplé frontě bude zpočátku vydatně sněžit. V sobotu ráno pozor za volantem. Nová sněhová pokrývka může přinést komplikace. Objevovat se bude i ledovka u následných smíšených a dešťových srážek.

V sobotu bude zataženo, od západu sněžení, které bude přecházet v déšť se sněhem a déšť hlavně v Čechách. Na východě bude srážek méně. Nejvíce sněhu napadne na západních pohořích a potom i na západní straně Českomoravské vrchoviny. Místy ledovka! Teploty -1 až 3°C. V neděli bude oblačno až zataženo, místy déšť, od 800 m n. m. sněžení. Teploty 2 až 6°C. V pondělí bude oblačno až zataženo, občas déšť se sněhem nebo sněžení. Teploty 1 až 5°C. Od úterý bude polojasno až oblačno, místy sněžení nebo déšť se sněhem v nížinách. Teploty -1 až 4°C.

Další příděly vody po asi týdenní odmlce jsou dobrou zprávou. V nížinách však bude pokračovat zima bez sněhu kromě sobotního dopoledne. Zimní idylku na horách přeruší špatné počasí a vítr. Prozatím se nenaplňuje prognóza, že by se měly propadnout do střední Evropy arktické mrazy. Pro většinu lidí je to výhoda. Příroda mrazy potřebuje, ale vodu více, takže teplejší oceánské proudění se srážkami je lepší i pro ni. Ve hře je dokonce velmi teplé jižní proudění s pověstným fénem. To ale předbíháme.