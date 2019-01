Splašené počasí pokračuje: další vichřice a kolísání teplot

Vládu nad počasím si udrží oceánské proudění. V podmínkách střední Evropy to v lednu znamená dynamické počasí, v nížinách většinou déšť a bláto, od vrchovin po hory četná sněžení. Ve všech polohách počasí doprovodí čerstvý vítr, během přechodů front i silný. Zatím to nevypadá na obávaný vpád mrazů, protože proudění od oceánu je nebývale silné a arktický sever k nám nehodlá pustit. Příroda dostává četné srážky, což je velké plus. Bohužel, většinu srážek si pro sebe stáhnou hory a vrchoviny a západní polovina země obecně, takže například střední Morava je nadále ohrožena extrémním suchem.

V úterý bude proměnlivá oblačnost, oblačno, místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Teploty 0 až 4°C. Znovu nutno počítat se silným větrem. Ve středu bude oblačno, ojediněle déšť nebo sněžení od středních poloh. Teploty 2 až 6°C, ojediněle i 7°C. Ve čtvrtek bude polojasno, později od severozápadu skoro zataženo a občas déšť. Teploty 2 až 6°C. Od pátku by se mělo dostavit pro změnu zase ochlazení, srážky budou většinou sněhové kromě nejnižších poloh. Teploty nejčastěji mezi -2 a 3°C.

Počasí od oceánu sice v nížinách zimu nepřipomíná ani zdaleka, přináší ale cennou vláhu. Vodní nádrže se plní a zásoba vody na horách pro jarní tání je po několika letech bohatá. Velkou roli bude hrát povaha tání. Rychlé tání by vodu odvedlo z krajiny až moc rychle. Postupné tání naopak naplní zásoby spodních vod. Uvidíme, jak se situace vyvine a zda nebude hrozit i mírné povodňové nebezpečí po několika na sníh chudých zimách. S extrémy se potýká severní návětrná strana Alp, kde napadlo prakticky od Vánoc až 420 cm sněhu. Některé horské oblasti začínají být odříznuty od světa a sněžení má pokračovat. U nás vévodí sněhové peřině hřeben Krkonoš s 220 cm sněhu, Lysá hora v Beskydech má 210 cm sněhu.