Počasí: Silničáři se potýkají se sněhem, ale i s neukázněnými řidiči.

Na Liberecku už sněžení pomalu ustává a tak se silničáři mohli začít věnovat i silnicím nižších tříd. Mezi nimi jsou i ty, které vedou do horských středisek. Dnes třeba velkou frézou čistili spojku z Bílého Potoka na Smědavu, která byla neprůjezdná. Sněžná fréza se musí prokousávat až třímetrovými bariérami sněhu. Kromě silnice musí odkrýt například i "pohřbenou" zastávku, kde zítra autobusy vychrlí stovky běžkařů. "Mu to tady posypu a za ním uklízím," říká ve Smědavě řidič pluhu Jiří Matura. Silničáře zlobí neukáznění řidiči, kteří se jim přes zákaz vjezdu pletou do cesty. Jedni dokonce uvízli mezi pluhem a frézou. Ale omluvy a pokory se od nich cestáři nedočkali. "Já jsem dole otevíral značku zákaz vjezdu a jezdí sem stejně. Je to šílený," nadává řidič. A jedovaté poznámky schytal i štáb televize Nova. "Doufám, že znáte zákon o ochraně osobních údajů!" zaznělo na jejich adresu. Naštěstí ještě existuje právo na poskytování informací, které takové jednání umožňuje natáčet.

Ale na Smědavě je jasné, za čím všichni tak spěchají. "Třináct let to je. V březnu 2006 bylo nejvíc sněhu tady. Takže po třinácti letech taková nadílka zase pěkná," říká jeden z návštěvníků. "Takhle to má být! Taková je pořádná zima. To je nádherný," dodává druhý.

Tak se ale kochají jen ti, kteří nemusí vzít lopatu do ruky. "To musíme pomalu odkopávat. Včera jsme začali a tenhle úsek trval asi čtyři až pět hodin," popisuje odklízení sněhu ze střechy správce horské chaty Smědava

Na střeše horské chaty je odhadem sto kubíků sněhu. Podle přepočtových tabulek to odpovídá hmotnosti sedmdesáti až osmdesáti tunám.