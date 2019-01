Další vydatné srážky: na horách kalamita, v nížinách déšť se sněhem

Vlhkost od oceánu nás nyní nešetří. Další frontální systém od severozápadu přinese velkou porci srážek. Na horách budou výhradně sněhové, připadne tam i pár desítek cm sněhu. Nížiny se opět dočkají jen bláta a smíšených srážek. Zásadním pozitivem jsou srážky pro naši suchou krajinu. Hlavně v Čechách doprovodí čerstvé proudění od oceánu vítr, na horách opět s parametry vichřice. Pokud se chystáte na hory, tak velmi opatrně. Ještě více to platí o Alpách, kde běžně leží kolem jednoho až dvou metrů sněhu a podobná porce tam má připadnout. Přesněji v severní polovině Alp, italské Dolomity jsou naopak většinou ve srážkovém stínu a je tam slunečno.

V úterý bude zataženo, od západu sněžení, pod 400 m n. m. déšť se sněhem, nebo déšť. Odpoledne hranice sněžení hlavně v Čechách ještě stoupne až k 700 m n. m. Teploty na západě 2 až 6°C, na východě -1 až 3°C. Ve středu bude oblačno až zataženo, občas sněžení nebo pod 300 až 400 m n. m. déšť se sněhem. Teploty klesnou na -1 až 3°C. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty znovu poklesnou na -3 až 1°C. Kolem pátku bude vrcholit ochlazení, potom se do střední Evropy chystá další frontální systém znovu s oteplením nad nulu a smíšenými nebo dešťovými srážkami do nížin.

Série tlakových níží a s nimi spojených srážkových systémů tak nekončí. Plyne z toho spousta vody pro naši krajinu. Nejvíce na horách. Na začátku roku se hovořilo o možném vpádu velkých mrazů do střední Evropy kolem poloviny ledna. Zatím je to asi padesát na padesát. Teplý oceán se přetlačuje s arktickým severem. Pravdou je, že polární vír se rozdělil na tři části a ty mohou s počasím značně zamávat směrem do extrémů. Rekordní teplo ve výšce kolem pólu může vytlačit studený vzduch na jih.