Evropu trápí extrémní počasí. Sníh a mráz zabíjely v Řecku i Bavorsku

Evropa se stále potýká s extrémním počasím. Sněhová bouře komplikuje životy lidem na Slovensku, v Rakousku, Řecku i Německu, kde už úřady vydaly varování. V zemích kolabuje doprava a potvrdilo se už i několik obětí na životech.

Silný vítr, teploty pod nulou a několik metrů sněhu. Taková je situace ve střední Evropě. Letiště v Mnichově, které je druhým nejrušnějším v Německu, muselo o víkendu zrušit více než stovku spojů.

V alpských regionech platí druhé nejvyšší varování před lavinami. V Bavorsku už kvůli utržené mase sněhu zemřela dvacetiletá dívka. Kromě Alp platí varování i na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

O sníh nemá nouzi ani Rakousko, na některých místech ho zdobí až dvoumetrová pokrývka. Nánosy sněhu ale komplikují situaci provozovatelům lyžařských středisek, kteří nestíhají upravovat sjezdovky a odklízet přilehlé komunikace.

Spousta sněhu sice dělá radost dětem, jejich rodiče ale takové nadšení rozhodně nesdílejí. "Jestli bude sněžit ještě víc, nedostaneme se ven. To by byl problém. Nedostaneme se domů, nebudeme moci v pondělí do práce a nebudeme mít peníze," říká jedna z turistek.