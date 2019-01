Frontální systém přinese další srážky, od 600 m n. m. místy i kalamitu

Do střední Evropy míří další srážky, které budou od 600 m n. m. zůstávat i přes oteplení sněhové, hrozí tak komplikace nejen v dopravě. V pátek začne od severozápadu sněžit, ještě vydatnější srážky přijdou v sobotu hlavně do jihozápadní poloviny republiky. Nížiny pokryje sníh jen zpočátku, záhy se tam oteplí nad nulu. Situace se sněhovou nadílkou zasáhne hlavně hory, nejvíce Šumavu a Krušné hory. Problémy se mohou objevit i na Vysočině. Počasí znovu doprovodí čerstvý vítr, takže se budou tvořit sněhové jazyky, od 800 m n. m. závěje. Po oteplení se ve výhledu ochladí, avšak kolem úterý znovu promluví do počasí i oceán s oteplením. Přetlačovaná zimy a oblevy od oceánu bude pokračovat. Nížiny tak uvidí střídavě sněhové vločky a dešťové kapky, horám bude situace svědčit a připadne tam velké množství sněhu.

V pátek bude nejčastěji oblačno, později od severozápadu zataženo se sněžením. Teploty na západě -2 až 2°C, na východě -4 až 0°C.V sobotu bude zataženo s trvalými nebo občasnými srážkami. Do 600 m n. m. postupně déšť nebo déšť se sněhem, od 600 m n. m. většinou sněžení. Nejvíce sněhu by mělo napadnout v Krušných horách, na Šumavě, Českém lese a v Brdech, a to 15 – 20 cm. V kombinaci s větrem není vyloučena obávaná bílá tma a hlavně sněhové jazyky a závěje. Teploty 1 až 5°C. V neděli bude oblačno až zataženo, přidají se sněhové přeháňky, hlavně v Čechách pod 600 m n. m. i déšť se sněhem nebo déšť. Teploty na západě 0 až 4°C, na východě -2 až 2°C.

V pondělí bude opět spíše velká oblačnost, místy sněhové přeháňky. Teploty -2 až 2°C. V úterý by se pak mělo oteplit. Příjemnou informací je pro naše území slušný příděl vody. Podle mapky projektu Intersucho je nyní sucho v Česku docela zažehnáno, výjimku ale tvoří střední Morava, tam se za poslední dobu sucho výrazně zhoršilo a místy je extrémní. Srážky od oceánu nepronikají na východ naší země, zalévají hlavně západ. Bude tomu tak i nyní.





Zdroj: ČT24.