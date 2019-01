Počasí: konec oblevy, vrací se zima a mrazy, také vichřice

Období mezi svátky vyplnila obleva. Kromě hor a přechodně i středních poloh čekala velká část území republiky marně na sněhové vločky. Návrat zimy však přichází. A docela s vervou. Přímo od severu se do střední Evropy propadne studený až ledový vzduch. Zřejmě se v naší kotlině nezdrží dlouho, celkově se ale nástup i průběh ledna na modelech jeví dost studeně. Možná bude pokračovat trend nepříjemných mrazů v druhé polovině zimy. Sněhové vločky by se hravě měly dostat i do nížin, tam bude ale přeháněk málo na to, aby se vytvořila výraznější sněhová pokrývka. Situace naopak bude vyhovovat horám, kde připadne pár desítek cm nového prašanu. Příchod zimy doprovodí čerstvý až silný vítr, v nárazech se rozpoutá vichřice.

Hned ve středu bude proměnlivá oblačnost, zpravidla už se sněhovými přeháňkami. V nejnižších polohách ještě smíšenými. Na horách se dostaví občasné, přechodně i vydatné sněžení. Teploty -1 až 3°C. Ve čtvrtek bude velmi podobně, proměnlivá oblačnost s klasickými chvilkovými sněhovými přeháňkami. Objeví se hlavně na horách a vrchovinách, méně potom v nížinách. Teploty -4 až 0°C. V pátek bude oblačno, už jen místy sněhové přeháňky. Večer na teplé frontě další sněžení od severozápadu. Teploty -3 až 1°C. Teplá fronta přinese na sobotu déšť se sněhem, sněžení, pod 500 m n. m. i déšť. Teploty 0 až 4°C.

V dalších dnech se bude přetahovat pravá zima s oblevami, navrch by měla tentokrát mít zima. Na většině území se objeví občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty -2 až 3°C. Odborníci na počasí v Evropě s obavami sledují vývoj pohybu vzduchových hmot kolem severního pólu. Hrozí podle nich nebezpečné vpády ledového vzduchu směrem na jih od ledna do března. V prosinci v Česku docela zapršelo, deficit nedostatku vody za celý rok 2018 byl ale bohužel znovu vysoký.