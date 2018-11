Zima bez šance, výhled počasí je převážně teplý

Na sněhové vločky se letos asi trochu načekáme. Ve střední Evropě převládne jižní a jihovýchodní proudění a bude stabilní. Výhled počasí slibuje nadprůměrné teploty a většinou i pěkné počasí. Avšak nikdy nezapomínejme na riziko mlh a nízké oblačnosti v případě inverze. Ta dokáže počasí dost ochladit a pokazit. Prozatím nejsou na modelech po nějakém tom studeném vpádu od severu ani památky. Spíše hezké počasí přeruší akorát noc na sobotu zejména na Moravě, kde projde od jihu vlna se srážkami. Modely posunuly srážky i více na západ a částečně se dočkají i Čechy. Kromě této vlny bude bohužel počasí beze srážek. Mapka projektu Intersucho naznačuje, že kritická situace přetrvává v krajích Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém a východně od Prahy vč. hlavního města samotného. Dobře na tom není ani okolí Plzně.

V pátek bude oblačno až zataženo, na západě zpočátku i polojasno. Místy se mohou objevit mlhy. Teploty 11 až 15°C, na východě i 18°C. V noci na sobotu a v sobotu přejdou zejména Vysočinu a Moravu srážky od jihu. Bude zataženo s deštěm. V Čechách déšť jen místy, nejvíce na Šumavě. Teploty 9 až 13°C, na jihovýchodě 15°C. V neděli bude oblačno až zataženo, místy mlhavo. Během dne hlavně na východě i polojasno. Teploty 9 až 13°C, při vyjasnění až 16°C. V pondělí bude polojasno až skoro jasno. Místy ale zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Teploty 12 až 16°C, při vyjasnění až 18°C.

Jak vidíte, čeká nás teplotně nadprůměrné počasí. Chladno bude asi hlavně v sobotu a potom v ostatní dny kdekoliv, kde se objeví inverzní nízká oblačnost. Teploty ale zůstanou vysoko nad bodem mrazu. Teplé jižní proudění dosahuje až na sever do Skandinávie. Studeného vzduchu je kolem severního pólu docela málo. Zatím nic nenasvědčuje tuhé zimě. Pokračuje trend vysokých teplot a vpád mrazů by se mohl přesunout až do závěru zimních měsíců, jak se v posledních letech děje.