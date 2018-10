Hurikán Michael si vyžádal 17 životů

Jihovýchod Spojených států odstraňuje škody, které napáchal hurikánu Michael. Záchranáři, kterých je v terénu asi 1700, stále nacházejí mrtvé. Počet obětí se už vyšplhal na 17. Nejvíce mrtvých je na Floridě. Oblasti, kterými se přehnal, stále sužují výpadky proudu.

Mohutný vítr lomcující vším, co mu stojí v cestě, ulice mizící pod masou vody, lidé prchající na poslední chvíli před větrnou smrští. Tak to vypadalo v polovině týdne na Floridě během běsnění hurikánu Michael. Teď se do měst začíná vracet život.

"Nefungují tu služby mobilních operátorů, nejde elektřina ani internet. S ostatními lidmi se nemůžeme spojit jinak než osobně," popsal obyvatel městečka Mexico Beach Matthew Goss.

Letecké záběry ukazují škody, které živel napáchal. Největší spoušť zaznamenali v pobřežním městečku Mexico Beach. Na tamních proslavených plážích teď místo turistů leží obří třísky, které zbyly z poničených domů.

"Dnes jsme se šli podívat na Mexico Beach a vypadá to tam jako ve válečné zóně," uvedl guvernér Floridy Rick Scott.