V Česku padaly teplotní rekordy. Stanice naměřily až 25 stupňů

Teplotní rekordy pro 10. říjen padly nebo byly vyrovnány na 47 měřících stanicích. Nejtepleji bylo v Neumětelech na Berounsku, kde teploměr ukázal 24,9 stupně.

Babí léto o sobě v Česku stále dává vědět. Ve středu padaly teplotní rekordy především ve středních a severních Čechách. Teplo ale bylo na většině území. Nové nebo vyrovnané rekordy mají na 43 ze 150 stanic fungujících alespoň 30 let a na čtyřech z 11 měřících déle než 100 let.

Rekord padl také v Semčicích na Mladoboleslavsku a v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili shodně 24,7 stupně. Hranici 24 stupňů překračovaly také stanice na Mělnicku nebo na Děčínsku. V Přerově pak teploměr ukázal 23 stupňů.

Teploty kolem 20 stupňů by měly v Česku panovat nejméně do začátku příštího týdne. Podobně teplo jako ve středu bude už ale jen ve čtvrtek, kdy by znovu podle předpovědi mohly teploty stoupat až ke 25 stupňům.