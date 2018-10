Výhled: stabilní nadprůměrně teplé slunečné počasí

Modely nabízí zajímavou podívanou, která většinu lidí potěší, přinese ale další starosti se suchem. Až kam výhledy sahají (10-12 dní), jsou předpovídány stabilní velmi teplé dny plné sluníčka, samozřejmě s malým rizikem vzniku mlh nebo nízké oblačnosti, které by krásný den zpočátku pokazily. Nulové srážky. Prostě ani kapka. Což je jediná velká vada na kráse. Příroda vodu potřebuje. Zejména jižní Moravu a Českomoravskou vrchovinu asi nepotěší typické výrazné proudění od jihovýchodu, které přinese každodenní čerstvý vítr. Jinak ale bude probíhat babí léto, které se jen tak nevidí. Teploty 18 až 23°C nejčastěji, v případě rozpuštění mlh zcela jasno. Dominantní tlaková výše a kontinentální proudění. To je na programu na spoustu dní před námi.

V úterý bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 22°C. Tuhle předpověď nechceme papouškovat na každý den za sebou. Takže jasno, skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost platí pro všechny dny, které vůbec máme ve výhledu před sebou. Absolutně stabilní počasí pod vlivem tlakové výše. Teploty den za dnem 18 až 23°C. Prozatím se počítá, že by se mlhy nebo nízká oblačnost měly rozpouštět. Snad bude minimum míst, kde vydrží až do odpoledne, zásadně by totiž snížily slibovanou teplotu. K tomu bohužel jediná kapka vody. Teoreticky se může objevit slabounké mrholení pod nízkou oblačností, ale to nestojí z hlediska vody za řeč.

Počasí krásné, i když ráno a dopoledne přechodně mlhavé, na několika místech navíc větrné. Zima a počasí s ní související zatím ve střední Evropě nehrozí. Muselo by se otočit proudění na severozápadní až severní. Prozatím je v kontinentální části Evropy dostatek tepla. V zimních měsících by taková tlaková výše pravděpodobně přinesla silné holomrazy. Je to trošku varování, aby se tento trend počasí v zimě nevrátil a nesužoval zemi mrazy.