Babí léto potvrzeno, počasí nabídne teploty až kolem 20°C

Budeme si užívat slunečné babí léto. Kromě neděle a pondělí by mělo nad střední Evropou převládat slunečno beze srážek. A i v neděli a pondělí se srážky omezí pouze na místní přeháňky. Teploty budou stoupat nejčastěji do rozmezí 17 až 22°C. Nevýhodou malé oblačnosti jsou samozřejmě chladná rána, která jsou v hlubších údolích podél vodních toků i mrazivá. Druhou nevýhodou podzimního počasí pod vlivem tlakových výší je možnost vzniku mlh a nízké oblačnosti, které nedovolí teplotě stoupat. Zatím jich ale podle modelů nebude mnoho a budou jen ranní či dopolední. Ve výhledech absolutně chybí srážky. Na to, že říjen se dřív považoval za měsíc, kdy příroda ještě dodala nějakou vodu, to vypadá opět na srážkovou blamáž a špatné zprávy se suchem.

V neděli bude oblačno, místy přeháňky. Objevit se mohou i mlhy nebo mrholení. Teploty 17 až 21°C. V pondělí bude zpočátku oblačno, ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Postupně oblačno až polojasno. Teploty 16 až 20°C. V úterý bude nejčastěji polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 17 až 22°C. V dalším průběhu příštího týdne by se mělo dokonce ještě oteplit. Srážky nulové. Počasí vskutku pěkné. Deficit srážek v české krajině se ale bude prohlubovat. Zejména v severní polovině republiky.

Po náznacích vpádů studeného proudění do střední Evropy od severozápadu se takz maďarských plání.a narazí plnou silou do jižní Moravy a Českomoravské vrchoviny, kde bude den za dnem dosti větrno z jihovýchodních směrů. Rozsáhlé tlakové výše nad kontinenty mohou být protikladem různých tropických i mimotropických tlakových níží a hurikánů nad oceány. Ty mají totiž hlavní sezónu.