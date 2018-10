A teď přijde krásné babí léto, počasí se vydaří

Citelná ochlazení ve střední Evropě jsou za námi a od čtvrtka se začne počasí výrazně zlepšovat. Na neděli byla původně na programu další studená fronta. Modely ale od této varianty opatrně ustupují, a teplo by tak mohlo na našem území vydržet. Pokud se tak zadaří, začne na říjen docela teplé babí léto. Teploty by měly v nížinách stoupat až k 23°C. Pro koho byla uplynulá ochlazení po dlouhém létě moc drastická, bude jásat. Krásné teplé počasí bude pro naši krajinu bohužel souviset s minimem srážek, které by byly hlavně na severu republiky skutečně potřeba. Nebýt výrazné srážkové epizody na začátku září na jihu země by byla celá republika extrémně vyprahlá. Velmi varovné znamení. Říjnové srážky jsou v nedohlednu. Několik přeháněk se objeví patrně jen v neděli.

Ve čtvrtek už bude nejčastěji polojasno, skoro jasno, jen na severu nebo severovýchodě ještě oblačno. Pozor na ranní mlhy. Teploty 13 až 17°C. Už se utiší vítr, neboť ten středeční byl čerstvý a nepříjemný. V pátek bude skoro jasno. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Pozor na to, že začne období, kdy mohou předpovědi hlásat krásné počasí a vysoké teploty, jenže vše může zhatit mlhavo a nízká oblačnost, které jsou pro krásné počasí tlakových výší typické. Prochlazený zemský povrch nad sebou vytváří oblačnou pokličku pod krásně teplým vzduchem ve výšce = teplotní inverze. Prozatím by se mlhy ale měly do odpoledne rozpouštět. Teploty v pátek 15 až 19°C. V sobotu bude polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 22°C.

V neděli by mohlo dorazit torzo studené fronty ve formě místních přeháněk. Teploty jsou očekávány stále vysoko na 18 až 22°C. Ochlazení na začátku týdne zřejmě bude minimální. Situaci upřesníme. Rychle užívejte krásné dny, neboť zima bude určitě šedá, chladná a dlouhá. Už jenom díky sílícím inverzím, které postupně zahalí republiku do mlh.