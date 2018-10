Hurikán Leslie rychle sílí a ke konci příštího týdne dorazí k Evropě.

Původně tropická bouře Leslie zesílila na úroveň hurikánu. Nachází se v severní části středního Atlantiku a jen velmi pomalu postupuje jihozápadně nad teplejší vodu. Podle satelitních snímků pomalu zesiluje a tvoří pásy kolem středu, už je zřetelné oko bouře. Meteorologové předpokládají, že se bouře otočí a vyrazí k Evropě.

Další tropická bouře jménem Leslie zesílila v centrálním Atlantiku na úroveň hurikánu, uvádí americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), podle posledních předpovědí je v současné chvíli víceméně stacionární. Podle portálu Severe Weather Europe by měl hurikán dosáhnout druhé kategorie.

Později by se měla cyklona začít přesouvat směrem na sever a o několik dní později se stočit na severovýchod směrem k západní Evropě. Do té by mohla dorazit už během příštího týdne.

Hurikán v současné chvíli nikoho neohrožuje, pevninu by měl v nejbližších dnech míjet, lidé na Bermudách se nicméně budou muset vypořádat s velkými vlnami.

V případě, že by hurikán dorazil až do Evropy, hrozí největší nebezpečí na západě.

Británie a Francie se již během září vypořádávali s exhurikánem Helene, který přinesl velmi silný vítr a ohromné množství srážek, pobřeží bičovalo silné vlnobití.