Medikán udeřil v Řecku. Povodně i tornáda zasáhly Peloponés

Do Řecka dorazil medikán Zorba, který zasáhl poloostrov Peloponés, kde napáchal obrovské škody. Silný vítr, povodně i tornádo se přehnaly přes území. Lidé byli evakuováni, někteří zůstali uvěznění se svými auty v zatopených ulicích a záchranáři je museli vyprošťovat. Medikán by se měl v neděli přesunout přes Egejské moře a dorazit do Turecka. V sobotu se přes Peloponéský poloostrov v Řecku přehnal medikán Zorba, který zasáhl sever poloostrova a pokračoval blízko Athén. Z vesnice Nea Kios museli být lidé evakuováni, jelikož byla vesnice částečně zatopena a vypadl elektrický proud. Povodně zasáhly i další oblasti poloostrova a napáchaly škody, informoval web ekathimerini.com. Rozvodněné řeky braly auta sebou, moře zase potápělo jachty. Záchranáři také vyprošťovali uvězněné řidiče z aut a pomáhali lidem dostat se z jejich zatopených domů. Pobřeží poloostrova zasáhlo také tornádo, před kterým byli obyvatelé varováni. Trajekty byly u přístavů poblíž Athén zrušeny a letadla musela být odkláněna, což si vyžádalo i zpoždění letů. Hlavní silnice, která spojuje Athény a Peloponés, byla uzavřena, kvůli povodním.

Medikán Zorba by měl postupovat přes Egejské moře do Turecka. Ve všech oblastech byl vyhlášen vysoký stupeň rizika. Rychlost větru by totiž měla podle některých zdrojů dosahovat v nárazech až 200 km/h.