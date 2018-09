Počasí: krásný čtvrtek a pátek, od soboty znovu zima

Užívejte následující dny, které se opravdu vydaří. Odpolední teploty budou vysoké, počasí jako malované, slunečné. Jen pozor na chladná rána. Užívejte, protože od soboty se znovu výrazně ochladí, a nějaké vysoké teploty potom budou teoreticky nejdřív za týden. Nedá se nic dělat, systém tlakových níží vyhnal teplý vzduch ze střední Evropy, a naopak ji bude zásobovat severozápadním a severním prouděním. Naděje na větší oteplení je až kolem příštího čtvrtka. Když už se od soboty ochladí, mohly se pro suchou zemi dostavit nějaké srážky. Jenže ouha, studené fronty budou prakticky suché. Prostě sem znovu foukne suchý studený severák.

Proto využijte následující dva krásné dny. Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, na severovýchodě může být i oblačno. Teploty 18 až 22°C, na západě až 24°C. V pátek bude skoro jasno polojasno, odpoledne a večer od severu oblačno, místy slabé přeháňky. Teploty 18 až 22°C, na severu už zůstane jen kolem 17°C. V sobotu bude polojasno, oblačno, spíše ojediněle přeháňky, od 1 000 m n. m. sněhové. Teploty 10 až 14°C. V neděli bude polojasno, skoro jasno. Teploty 12 až 16°C. Podobné teploty budou i na začátku nového týdnu. Oteplit by se mohlo až v jeho průběhu. Hlavně za frontami budou postupně velmi chladná rána s četnými přízemními mrazíky.

Podzim je tady, podle kalendáře na to má právo. Situace na severu naznačuje, že se Grónsko již stihlo vychladit a v případě vhodného proudění bude pouštět do Evropy chladný vzduch. Ten se dostal v posledních dnech i do Středomoří a pomalu ukončuje hlavní sezónu dovolených u moře. Mohou toho využít milovníci klidu a vedlejší sezóny. Moře jsou prozatím příjemně vyhřátá, nejčastěji na 23 až 26°C. Výhledy na jihu slibují krásný začátek podzimu s pro nás víceméně letními teplotami okolo 24°C.