Počasí: Do Česka se žene silný vítr. Na horách může i sněžit

Do České republiky se žene velmi silný vítr, který může na horách dosahovat i síly orkánu. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu před velmi silným větrem pro celou zemi, tkerá platí od nedělního večera až do pozdního pondělí.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před velmi silným větrem je platná od nedělních 18:00 až do pondělního rána, následně meteorologové snižují stupeň ohrožení, stále ale bude platit varování před silným větrem a to až do pondělí 18:00.

"Nad zeměmi Beneluxu se v neděli během dne rychle prohloubí tlaková níže a bude postupovat dále k východu. Její přechod přes severní části našeho území v noci na pondělí s sebou přinese velmi silný vítr. V pondělí během dne k nám bude po její zadní straně v čerstvém severozápadním proudění pronikat studený vzduch," informují meteorologové ČHMÚ.

Vítr začne zesilovat v neděli večer od západu, bude dosahovat rychlosti 8 až 13 metrů za sekundu, v nárazech pak může mít i 25 metrů za sekundu, na horách až 35 metrů za sekundu, což je 126 kilometrů v hodině.