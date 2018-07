Horké počasí v novém týdnu a epizody lokálních bouřek

Letní počasí bylo v posledním období dost proměnlivé. Teploty vysoké, postupně se ale dostavily srážky a zhoršení počasí hlavně na jih a východ republiky. V novém týdnu nastoupí vysoké teploty, které budou překračovat 30°C v nížinách. Hlavně odpoledne a večer ale nedají mnoha místům v republice spát silné bouřky. Částečně z tepla, částečně vlivem frontálního rozhraní. První várka silných bouřek je očekávána ve středu. Nad Českem zůstane dost vlhkosti, ze které budou bouřky čerpat energii. Sledujeme situaci se suchem, která je značně proměnlivá napříč republikou. Místa, kde vláha stačí na pokrytí potřeb, střídají stále častěji místa, kde je akutní nedostatek vody ve spodních vodách, a schnou tak celé lesy.

V úterý bude skoro jasno, polojasno, odpoledne zatím jen ojediněle přeháňky nebo slabší bouřka. Teploty 27 až 31°C. Ve středu bude opět skoro jasno, polojasno, odpoledne ale až skoro zataženo, místy přeháňky a bouřky, ojediněle silné. Teploty znovu kolem 27 až 31°C. Během bouřek se odpoledne rychle ochladí. Čtvrtek bude podobný středě. Bude polojasno, odpoledne až skoro zataženo, místy přeháňky a bouřky, nejvíce v centrální části republiky. Teploty 27 až 31°C. Podobné počasí bude i v pátek a o víkendu, takže určitě léto vrcholí co do teplot, avšak lokálních bouřek bude dost. Teploty by se měly směrem k víkendu ještě zvyšovat na 28 až 33°C.

Nová mapka projektu Intersucho.cz naznačuje, že silné sucho pokračuje od Brna severně přes Drahanskou vrchovinu, dále na Pardubicku, Olomoucku, stále více se přidává k suchým místům i Mladoboleslavsko a Podkrušnohoří. Suchých míst v republice svižně přibývá, lokální bouřky nestačí a někde se skoro ani za celé léto neobjevily. Srážky se v uplynulém období objevily hlavně na jihu a východě republiky, a několik míst tak vláhu dostalo. Další období bude sucho nadále prohlubovat kvůli vysokým teplotám a dalším jen lokálním srážkám.