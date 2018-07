Voda brala všechno, co jí stálo v cestě. Takhle teď vypadají Tatry

Oblast Vysokých Tater a jejich podhůří zasáhly přívalové deště, které způsobily lokální záplavy. Voda strhla některé mostky, silnice a chodníky, po kterých chodí turisté. A zanechala za sebou pořádnou spoušť. Obce pod Tatrami už třetí den bojují se záplavami a jejich následky. Asi nejvíc práce mají ve Staré Lesné, kde museli při bouřkách evakuovat 274 místních i turistů. Voda už mírně opadla, obyvatelé se ale zatím bojí vrátit, píše portál tvnoviny.sk. Vedení obce už se ale do Staré Lesné vrátilo, aby zjistilo škody. "Voda nám sebrala část chodníků, část cesty, veřejné osvětlení. Napáchala velké škody," vypočítal starosta. Zřítily se také všechny mosty přes Studený potok, a tak je část obce odříznutá od světa. Na pomoc s odstraňováním následků přijeli hasiči se speciální technikou. Bagr, povodňový transportér, terénní auta a čtyřkolky, ale hlavně lidé pomáhají místním likvidovat to, co živel způsobil. "Máme tu hasiče z celého kraje," uvedl krajský ředitel Ján Goliáš. Největším problémem teď možná paradoxně je nedostatek pitné vody, kterou musejí dovážet v cisternách. K nepoznání se změnil první dům, který voda zasáhla. Brala všechno, co jí stálo v cestě. "Ploty, pozemek, trávník, skalky, zahradní nábytek, bazén. Nemáme ale podsklepený dům, takže vnitřek nezasáhla," uvedla obyvatelka Staré Lesné Eva.

Hotel Hills ale podsklepený je a to, co bývalo wellnessem, dnes připomíná neudržované bahenní koupele. Všech 122 hostů museli záchranáři evakuovat do jiných hotelů v okolí. Část z nich už dovolenou ukončila a vrátí se domů.

A zatímco hasiči i místní obyvatelé bojují s následky velké povodně, děje se to, co si nikdo nepřál - ve Staré Lesné znovu začalo hustě pršet. "Mám obavy, protože pokud se zdvihne koryto, v momentě se mění tok tak, jak to nechceme," zoufá si starosta.

Podobná situace je na druhé straně Tater, v Posku, obec Kamienica.