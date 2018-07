Tropická bouře Chris zesílila na hurikán. Míří i na Evropu

První větší hurikán sezóny udeřil ke konci minulého týdne na severoamerickém východním pobřeží. Původně tropická bouře Chris včera ale zesílila a nyní míří ke Kanadě a následně i k Evropě. Má zasáhnout především Island, Velkou Británii a Irsko, je ale možné, že se rozštěpí a jeho oslabená část dorazí i do Portugalska, Francie a Španělska! Tropické bouře a hurikány míří z Ameriky do Evropy poměrně často. Naposledy ohrozil starý kontinent hurikán Ophelia loni v říjnu. Zasáhl především západní státy, kde významně omezil leteckou dopravu a způsobil tři úmrtí, nicméně i v Česku byly silnější poryvy větru cítit.

Nynější hurikán Chris je na Saffirově-Simpsonově stupnici hurikánů sice "pouze" v druhé z pěti kategorií, i tak ale dosahuje hranice síly 170 km/h a v nárazech dokonce až 200 km/h, uvedla americká televize CNN na svém webu.

Aktuální předpověď: Počasí se vrací do léta: Čeká nás slunečný víkend. Oteplí se až na 30 °C, udeří ale bouřky.

Podle dosavadních informací CNN bouře neustále sílí, zpomalit by měla až na cestě k Evropě nad Atlantickým oceánem. U pobřeží Velké Británie, Irska a Islandu by měl hurikán mít opět povahu tropické bouře s rychlostí zhruba 90-112 km/h. První poryvy větru a prudké lijáky by místní obyvatelé mohli pocítit už na konci tohoto pracovního týdne.

Britský web deníku The Sun ale uvedl, že je možné, že se bouře rozptýlí do dvou směrů s tím, že druhý by mohl mířit na Francii, Španělsko a Portugalsko. Obezřetní by proto měli být všichni, kteří jsou u západního pobřeží Evropy na dovolené. Tropické bouře sice nejsou extrémním nebezpečím, ale mohou zkomplikovat leteckou dopravu nebo lámat stromy. Očekávají se také zvýšený úhrn dešťových srážek.