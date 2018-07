Do Česka se ženou silné bouřky. Hrozí přívalové deště a krupobití

Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami pro velkou část České republiky. Bouřky by se měly přihnat už kolem poledne, výstraha je platná až do devíti hodin večer. Bouřky může provázet silný přívalový déšť, krupobití a velmi silný vítr.

"Dnes (úterý 10.7.) se v odpoledních hodinách budou místy tvořit bouřky, ojediněle silné, a to zejména ve východní polovině území. V silných bouřkách se ojediněle vyskytnou přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h) a krupobití," upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).





ČHMÚ kvůli bouřkám zrušil výstrahu před nebezpečím požárů v Ústeckém kraji.

Bouřková činnost by měla slábnout až k večeru, výstraha je proto platná do devíti hodin večer. Teploty by se měly podle ČHMÚ pohybovat kolem 19 až 23 °C, na Moravě a ve Slezsku by mohlo být až 25 °C.

I ve středu nás podle ČHMÚ čeká převážně zatažený den, v Čechách by mohlo být místy polojasno. Zejména na východě by mělo opět pršet, bouřky by se měly objevovat jen ojediněle. Teploty se budou pohybovat kolem 19 až 23 °C.