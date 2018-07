Výhled počasí: Prodloužený víkend slibuje sluníčko a tropy.

Dobrá zpráva pro všechny, kteří se o nádcházejícím prodlouženém víkendu chystají na dovolenou! Předpověď počasí totiž podle ČHMÚ slibuje především sluníčko a teploty atakující tropickou třicítku.

Všechny čtyři dny by měly být teplotně nadprůměrné. Pokud se však chystáte pod stan, počítejte s tím, že noční teploty budou klesat až k nepříjemným devíti stupňům Celsia.

Ve čtvrtek na Cyrila a Metoděje bude podle ČHMÚ především polojasno, v průběhu dne až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až tropickými 30 stupni Celsia.

Kvůli možnému dusnu jsou i na pátek hlášené bouřky. Na většině území by ale mělo zůstat spíš polojasno. Srážky by měly být především na jihu a východě ČR. Denní teploty by měly zůstat vysoko na 23 až 27 stupních.

Víkend pak slibuje vyjasnění oblohy. V sobotu by mělo být skoro jasno až polojasno s teplotami okolo 23 až 27 stupni.