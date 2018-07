Počasí konečně potěší, přichází větší oteplení

Začátek léta nevypadal úplně šťastně co do letního počasí. Změna ale konečně přichází, nakonec s půltýdenním zpožděním. Nejtepleji bude ve středu a čtvrtek, v pátek se zvolna ochladí. Neustále se už budeme pohybovat kolem letních teplot, v nejnižších polohách republiky padnou nějaké třicítky. Kvůli malé oblačnosti a zbytkům severního proudění zažíváme velmi chladná rána. To se prolomí až ve čtvrtek. Bohužel nejsou očekávány skoro žádné srážky, což negativně ovlivní sucho. Lesy na mnoha místech země začínají vypadat smutně kvůli uschlým stromům. Nejprve jdou na smutnou popravu jehličnany, a to borovice a smrky napadené kůrovcem.

V úterý bude jasno, až polojasno. Pouze na severovýchodě se může objevit oblačno. Teploty 22 až 26°C. Ve středu bude velmi podobně, minimum oblačnosti a teploty už vyletí na 25 až 29°C. Na jihozápadě v oblasti Šumavy ojediněle přeháňky. Ve čtvrtek bude vrcholit příliv teplého vzduchu a při jasnu až polojasnu bude 26 až 30°C. Odpoledne místy bouřky z tepla i na studené frontě. Od pátku do neděle bude polojasno, odpoledne oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty by se měly ustálit v rozmezí 23 až 28°C. Léto je znovu tady. Prozatím ne tropické, ale to většině lidí zřejmě zase tak moc vadit nebude.

Vyrážíte na dovolenou? Mrkněme na počasí ve Středomoří. Takřka všude se nyní oteplí. Jen málokde bude klesat teplota pod 28°C. Nejtepleji je samozřejmě v Egyptě, rozpálí se Tunisko, teplota stoupne nad 30°C také v Řecku, Turecku a Španělsku. Většinou bude naprosto slunečno. Jadran má 23°C, moře kolem Řecka 25°C. Západní Středomoří má 23°C, východní potom u Turecka 26°C. Tradičně vede Rudé moře kolem Egypta se svými 29°C. Začátek léta nebyl ani v letoviscích úplně horký, počasí to nyní ale rychle dožene a teploty moří opět vyskočí nahoru k rekordním hodnotám.