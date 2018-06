Počasí o víkendu chladné, severní vítr bude znát

Víkend před námi mohl být podle modelů zase po nějaké době teplý. Jenže další vpád severního až severovýchodního proudění bude proti. Přibližně ve středu se na modelech začala rýsovat změna a nyní ji nezbývá než potvrdit. Milovníci vyšších teplot musí ještě vyčkat, tepla se dočkají od středy. Proudění vzduchu nad Evropou stáhlo na začátku léta delší dobu studený vzduch od severu. Definitivnímu oteplení naštěstí už nebude nic bránit a od středy se ohřejeme. Čtvrtek dodal velké části republiky potřebnou vláhu, i když moc jí nebylo, obvykle 5 – 15 mm srážek. S vodou je prozatím konec. Srážek má být minimum. Víkend bude tedy sice chladný, zároveň alespoň slunečný.

V sobotu bude polojasno, skoro jasno. Na horách ojediněle přeháňky. Teploty 18 až 22°C, Českomoravská vrchovina se musí připravit i na 15°C. Přidá se nepříjemný čerstvý severní vítr. V neděli bude velmi podobně. Obloha bude skoro jasná, polojasná, avšak teploty nízké na přelom června a července. Opět kolem 18 až 22°C, na severovýchodě a Vysočině méně. Ani pondělí ještě nebude nic světového. Malou oblačnost na obloze nadále doplní nižší teploty. Povyskočí oproti víkendu asi o stupínek.

V úterý už se začne oteplovat. Skoro jasno až polojasno na obloze doprovodí teploty v rozmezí 21 až 26°C. Ve středu by mělo být ještě tepleji. Další slunečný den už rozpálí teploty na 24 až 29°C. Pravé léto se neustále oddaluje a vypadá to jako špatná práce rosniček. Pravdou je ovšem fakt, že stačí o něco větší síla studeného proudění, než modely vypočtou, a oteplení se skutečně nekoná. Změna je už ale příští týden za dveřmi. Vypadá to ale rychlé zhoršení situace se suchem. Srážek bude málo, spíše žádné. Na pozoru jsou nadále východní Čechy, kde je situace nejhorší.