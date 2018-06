Počasí si dává na čas, definitivní oteplení až v příštím týdnu

Do střední Evropy se dostává severovýchodní proudění a nechce pustit teplý vzduch od západu nebo jihu. Výsledkem jsou nižší teploty, než by asi většina lidí chtěla. Bohužel tento trend ještě nekončí a dokonce se může chladno dostavit i o víkendu, což původně modely neočekávaly. Stabilní oteplení se povede s vysokou nadějí až další týden, když se konečně prosadí jihozápadní proudění. Výjimkou v chladném výhledu budou střední Čechy v pátek, kde přechodně může teplota vylétnout k 28°C. Nejprve nás ale ve čtvrtek přejde od východu frontální vlna, která by měla přinést více srážek na celé území, zejména jih republiky. Vláha je vítaná. Po víkendu se léto vrátí.

Ve čtvrtek bude oblačno, na frontální vlně zataženo, od východu občas déšť, na mnoha místech přechodně i trvalý. Teploty 18 až 22°C, v místě trvalého deště kolem 17°C. Ojediněle bouřky. V pátek se přechodně výrazně oteplí, ne však na všech místech republiky. Bude polojasno, na jihu a severovýchodě ale i oblačno a právě tam místy přeháňky nebo déšť. Ojediněle bouřky. Teploty 24 až 28°C, v místech se srážkami 21°C. V sobotu hrozí od severovýchodu ochlazení na 20 až 24°C, možná i méně, modely si zatím ještě nejsou jisté. Ochlazení by měla doprovodit spíše menší oblačnost, polojasno, ojediněle přeháňky.

V neděli by se ochlazení stále ještě mělo projevit podobnými teplotami i počasím. Od pondělí by se mělo oteplovat, a to celkem svižně a výrazně směrem ke 30°C. Pokud se chystáte na dovču k moři, teploty ve Středomoří aktuálně nejsou tropické, tropy se ale dostanou příští týden i tam. Jaderské moře má 22 – 23°C, moře kolem řeckých ostrovů 24 – 25°C, Černé moře potěší 24°C. Jasně vede Rudé moře v Egyptě, které má 28°C. Tam dosahuje teplota vzduchu tradičních 37°C.