Oteplování v týdnu bude opatrné, počasí doprovodí srážky

Studený víkend s větrem je za námi a v týdnu nás čeká oteplování. Bude pozvolné a dá si na čas. Na obloze totiž bude během denní doby hodně oblačnosti a na velké části republiky se objeví přeháňky, postupně ojediněle i bouřky. Postupně se teploty dostanou nad 20°C. V úterý může být vlivem srážek na východě ale ještě docela chladno. Pokud chcete návrat vysokých teplot, nemusíte zoufat. Na přelomu měsíců by se měl začít do střední Evropy dostávat velmi teplý vzduch a teploty by měly stoupat až ke 30°C. Bude škaredé léto? Nemělo by. Současné citelné ochlazení je zřejmě jen ojedinělý vpád velmi studeného vzduchu od severozápadu. Od zimy je snad vůbec první.

V úterý bude polojasno, oblačno, na východě země ale až zataženo a hlavně tam se přidá občasný déšť nebo přeháňky. V Čechách bude 19 až 23°C, na Moravě v případě škaredého počasí se srážkami jen 14 až 18°C. Ve středu bude zpočátku polojasno, odpoledne ale nárůst kupovité oblačnosti s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty 19 až 23°C. Ve čtvrtek je možné, že Česko ovlivní od východu další vlna srážek. Může být oblačno až zataženo, občas déšť, na jihu ojediněle i vydatný. Teploty 20 až 24°C. Vláhu všechny regiony bez výjimky potřebují.

Od pátku do neděle čekáme pozvolné ubývání oblačnosti, hlavně v neděli už by mohlo být pěkně. Jak se počasí bude umoudřovat, teploty porostou. Zpočátku bude 20 až 24°C, postupně 24 až 28°C. V dalším týdnu bude zřejmě až 30°C. Na aktualizaci vyčkáme. Podle nové pondělní mapy projektu Intersucho.cz pokračuje extrémní sucho v určitém půlkruhu od jižní Moravy přes východní Čechy zpět na jih k Jindřichohradecku. Dobře na tom není ani západní Ostravsko a České středohoří. Období před námi by střídavě trochu vláhy přinést mělo. Bohužel to nadále nestačí.