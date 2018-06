Počasí zazlobí: studený víkend s větrem a přeháňkami

Výrazná studená fronta je za námi. Bouřky se podle předpovědi objevily hlavně na Moravě, k nim se přidaly i hromy a blesky ve východních Čechách. Ochlazení je citelné, teploty klesly asi o 13°C. Nadcházející víkend bude v podobném duchu studeného proudění. K tomu se přidají přeháňky a vítr typické pro vpád severozápadního atlantského proudění. Oteplovat se začne až v pondělí, takže po mnoha teplých víkendech přichází jeden chladný. Průběh příštího týdne bude ve znamení postupně stoupajících teplot. Tropické teploty se prozatím ve výhledu neočekávají.

V sobotu bude ráno polojasno, postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přeháňky, v Čechách na většině území. Teploty 14 až 18°C, jihovýchod Moravy může zaznamenat 20°C. Při velké oblačnosti a přeháňkách může být jen kolem 14°C, a to v kombinaci s čerstvým větrem bude pořádná zima. V neděli bude mít počasí víceméně totožný scénář. Jak oblačnost s přeháňkami, tak vítr, tak i podobné teploty. Až v pondělí se začne počasí zvolna umoudřovat. Bude oblačno, stále ještě místy přeháňky, ale teploty už lehce povyskočí na 18 až 22°C. V úterý bude o stupeň tepleji, a tak to půjde den za dnem, takže o příštím víkendu už by mohlo být kolem 24 až 28°C. Uvidíme.

Léto nezačalo slavně, ale katastrofa se nekoná. Letní počasí se vrátí. Prozatím je skoro bez tropů letos, což asi většina lidí ocení. Ptáte se, co začátek července? Je to sice příliš daleko, ale vypadá to na docela horké dny s letním počasím a teplotami mezi 24 a 30°C. Větším problémem bude zřejmě sucho, které se prohloubí, jelikož srážek ve výhledu rozhodně dostatek není. Prakticky spadne nejvíce vody nyní o víkendu na přeháňkách. A to je bohužel dost málo. Šetřeme vodou doma i na zahrádce, brzy to bude velmi cenná komodita.