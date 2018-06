Dramatické počasí ve čtvrtek, na studené frontě silné bouřky

Stále méně často do střední Evropy vpadá severozápadní oceánské proudění. Ve čtvrtek večer na to ale dojde v plné síle. Rázná rychle postupující studená fronta ukončí vysoké teploty na celém území. Před ní bude na jižní Moravě až 31°C. Právě na Moravě budou bouřky nejsilnější, jak valící se studený vzduch narazí na horký a vlhký. Vznikne dříve typická výrazná studená fronta s linií bouřek. Na čele fronty přijdou velmi silné poryvy větru. To bude riziko číslo jedna. Očekávat lze pády stromů a další klasické komplikace. Hovoříme stále hlavně o východě republiky. Na západě přijde fronta brzy během dne a silné bouřky nestačí vzniknout. Studená fronta srazí teploty přibližně o 12°C, vznikne tak teplotní skok směrem dolů. A víkend bude tentokrát chladný.

Ve čtvrtek bude polojasno, během dne od severozápadu oblačno, na Moravě postupně až zataženo, místy přeháňky a bouřky. Na Moravě na většině území. Na čele fronty budou bouřky silné s nárazovitým větrem. Teploty 27 až 31°C, od severozápadu odpoledne a večer citelné ochlazování. V pátek pocítíme ochlazení naplno. Na obloze bude proměnlivá oblačnost, na většině území přeháňky. Typická situace po výrazné studené frontě. Teploty 15 až 19°C (zmíněný pokles 12°C). Jižní Morava může mít až 21°C a méně přeháněk. V sobotu bude podobně, přeháněk už ubude, ukáže se více slunce. Teploty 15 až 19°C beze změny.

V neděli bude stále ještě chladno, oblačno, místy slabé přeháňky. Teploty opět 15 až 19°C. Někdy od konce dubna zažíváme teplé víkendy, tenhle bude studený na konec června. V dalších dnech se začne oteplovat a ubude oblačnosti. Postupně se teploty vrátí nad 20°C, ale bude to pomalý proces den za dnem. Čtvrteční studená fronta bude zkrátka silná a přinese vzduch původem z jižního Grónska. Pozor tedy na popadané stromy a další problémy s větrem na Moravě ve čtvrtek večer.