Panuje klidný teplý víkend, počasí se vydaří

V posledních dnech se citelně ochladilo a přidal se i studený vítr. Na víkend se ale výrazně oteplí a vrátí se letní pohoda. Už v pátek bylo oteplení znát a o víkendu ještě zesílí. Původně se očekávalo poměrně dost bouřek, a to hlavně v neděli. Aktualizace předpovědí říká, že nakonec bouřek zase tolik nebude. Platí, že jich bude více v neděli, a to zejména v Čechách. Na západě území je třeba s nimi počítat místy, na východě to bude jen ojediněle. Po období, kdy více pršelo, zavládne ve střední Evropě zase nepříjemné sucho. Na modelech není očekáváno zlepšení situace, jen drobné lokální srážky. Teploty nebudou závratně vysoké, po oteplení na víkend se asi v následujícím týdnu zase spíše ochladí od severovýchodu.

V sobotu tedy bude polojasno, spíše ojediněle přeháňky nebo slabá bouřka. Teploty vyskočí na 23 až 27°C. V neděli bude polojasno, odpoledne hlavně v Čechách až oblačno, místy přeháňky nebo slabší bouřky. Na západě území bude riziko srážek do 40 %, na východě jen asi nad 20 %. Počasí doplní vyvrcholení víkendových teplot v rozmezí 24 až 28°C. V pondělí by následně bylo nadále celkem hezky, polojasno, oblačno, spíše ojediněle přeháňky. Projeví se zřejmě ochlazení na 21 až 25°C. V dalších dnech bude nadále polojasno, spíše ojediněle přeháňky. Modely se v tomto období přetlačují mezi setrváním vyšších teplot ve Střední Evropě a ochlazením od severovýchodu, takže si počkáme na upřesnění.

O víkendu tak můžete vyrazit na výlety, za přáteli, za rodinou, klidně i k vodě, pokud bude dostatečně prohřátá. Tropické třicítky zatím ve hře nad střední Evropou nejsou, není jich mnoho ani ve Středomoří. Číhají ale zlověstně v celé severní Africe, a pokud by se otevřela dálnice proudění od jihu, nenechaly by na sebe asi dlouho čekat. Vývoj sledujeme. Zatím můžeme užívat klidné středoevropské léto.