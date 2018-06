Prázdniny v Evropě: v těchto dnech to bude na silnicích peklo

Už za pár dní se děti dočkají letních prázdnin. Češi s celými dvěma měsíci patří k nadprůměru v rámci EU, přesto musí čeští studenti některým svým vrstevníkům v jiných evropských státech závidět. Ze začátku a konce prázdnin mají každoročně obavy dopravní experti. Kvůli přesunům statisíců dovolenkářů tradičně kolabují evropské silnice.

Rekordmanem co do délky letních prázdnin jsou žáci prvního stupně (1. až 4. třída) základních škol v Bulharsku. Ti si vyzvedli vysvědčení už 31. května a volna si budou užívat až do 15. září.

Starší děti si v Bulharsku musí na vysvědčení počkat do konce června. Volna si v těchto dnech už užívají kromě malých Bulharů také Estonci, Finové, Italové, Lotyši a Švédové.

Naopak děti v sousedním Bavorsku si na prázdniny budou muset počkat až do konce července a volno budou mít jen do 10. září. Vedle přelomu června a července a srpna a září představují právě týdny, kdy se na jihu Evropy střídají rekreanti z různých německých spolkových zemí největší dopravní komplikace.

"Určitě se vyplatí vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. Termín, kdy vyrazíme na dovolenkový pobyt, či se z něho naopak budeme vracet, se určitě vyplatí pečlivě naplánovat. A také je dobré předem zjistit, kde může začít doprava váznout, a raději si v předstihu připravit záložní objízdnou trasu pro případ vážnějších komplikací," řekl Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Silnice jsou ve dnech, kdy dětem začínají letní prázdniny, skutečně přetížené. Rekreanti mířící k moři se na nich potkávají s turisty, kteří se rozhodli pro tuzemskou dovolenou. Na silnicích se tak tvoří kolony, v nichž řidiči tráví i několik hodin.

Češi patří mezi největší vyznavače cestování na dovolenou autem. Podle údajů Českého statistického úřadu preferuje cestu letadlem jen desetina českých rekreantů. Naopak 73,8 % odpovědělo, že na dovolenou cestují autem.