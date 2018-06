Místy vydatné srážky, počasí dodá od úterý do čtvrtka vláhu

Sucho na některých místech republiky je skutečně silné. Vypadá to na optimistický vývoj v dalších dnech. Místy výrazně zaprší. Od úterý do čtvrtka mají naši zemi přejít frontální vlny s vydatnými srážkami. Nemusí se samozřejmě dostat na plných 100 % území, situace se suchem by se ale plošně mohla zlepšit. Vývoj budeme sledovat. Některé toky by se dokonce mohly dostat ke stupňům povodňové aktivity. Na takové závěry je ale ještě brzy. Podle stávajících předpokladů může první vlna přejít zejména centrální část země již v noci na úterý. Hned v úterý večer by se mohly zejména na jihu území dostavit další vydatné srážky. Těm nebude konec ani ve středu a déšť se objeví opět na velké části území republiky.

Jak tedy bude v dalších dnech? V úterý bude oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle vydatný. Na jihovýchodě mohou zlobit i bouřky. Teploty 21 až 25°C, na jihovýchodě klidně kolem 28°C. Ve středu bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přechodně ojediněle vydatný. Teploty 19 až 23°C. Ve čtvrtek budou srážky doznívat na východě a slabounce se oteplí na 20 až 24°C. Po srážkách a ochlazení uprostřed týdne se začne oblačnost částečně zmenšovat a teploty rychle povyskočí zpět na 24 až 29°C. Každopádně na programu následujících dní je voda. Někde více, někde méně. Držíme palce regionům, kde je situace se suchem nejhorší.

Podle nové pondělní mapy projektu Intersucho.cz je extrémní sucho nadále v oblastech východních Čech, ze kterých přes západní Vysočinu klesá ohnisko vyprahlé krajiny na Jindřichohradecko. Výrazně je zasaženo i Ústecko, Orlickoústecko až Olomoucko. Západní část Ostravska je nadále také suchá. Sucho sílí ještě na Strakonicku. Voda by se v dalších dnech měla dostat do všech těchto oblastí, tak uvidíme, kde se bude skrývat pravda.