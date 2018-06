Ničivá horka a devastující bouřky: Počasí v Česku čekají extrémy

Česko bude v následujících měsících čelit jednomu extrému počasí za druhým. S varováním přišli američtí a britští meteorologové, podle kterých přijdou dlouhotrvající vedra i devastující bouřky, ty nejsilnější přitom bude provázet krupobití a tornáda.

Týdny trvající vedra i velmi silné bouřky - na to bychom se měli podle zahraničních expertů v příštích měsících připravit. Letním extrémům bychom měli čelit až do září.

"Kombinace nezvyklého horka provázejícího pás vzdušných proudů ze Středozemí bude vytvářet podmínky pro časté bouřky v oblasti od východního Polska a Česka, přes Bělorusko až po jižní Litvu. Oblasti nejvyššího rizika zahrnují i Prahu v České republice, Vratislav a Varšavu v Polsku a Minsk v Bělorusku. Tyto bouřky mohou přinést i devastující vichřice, kroupy a bleskové povodně, a z toho vyplývající dopravní problémy. Nejsilnější bouřky pak mohou produkovat i silná tornáda a ničivá krupobití," varují experti ze společnosti Accuweather.

Pokud by se předpovědi ze zahraničí vyplnily, znamenalo by to nejen další týdny sucha, ale i zvýšené riziko zdravotních problémů zejména u těch Čechů, kterým nefunguje dobře termoregulační systém a samozřejmě u chronicky nemocných.

Aktuální předpověď: Počasí přinese další přeháňky, déšť nebo bouřky a přechodné ochlazení.

Ani silné bouřky doprovázené lijáky příliš úlevy nepřinesou. "Jedná se o lokální prudké srážky, slejváky, které ale bohužel moc vláhy do té přírody nedají, protože velmi rychle odtečou. To znamená, že přesně americká centra předpovídají vysoké teploty, bouřky s lokálními přívalovými srážkami, které přírodě více méně ještě uškodí," upozornila meteoroložka Dagmar Honsová.

Například rybáři už teď bijí na poplach. Ztrácí se voda a rybám v řekách a potocích zkrátka ubývá životní prostor. A obavy z vývoje počasí mají i zemědělci. Suchá léta roku 2015 a 2017 jim notně skrouhla výnosy, a tak jsou na pozoru.

"Určitě tomu přikládáme váhu a velice pozorně se zabýváme modely, které určitým způsobem mohou predikovat vývoj sucha v České republice. Ty rozhodující týdny právě nadchází, záleží, jaké budou úhrny srážek v daném regionu, a to bude klíčové," upozornil náměstek ministerstva zemědělství Petr Jílek.

Pokud by bylo nadále velké horko a sucho, utrpí opět především úroda obilovin, kukuřice a cukrové řepy. V nejsmutnějším scénáři by pak mohlo dojít i na zdražování českých jablek. Na druhou stranu zatím jsou ovocnáři s úrodou, která dozrává až o měsíc dřív, spokojení a třeba vinná réva je v takovém počasí v ideální kondici. I na ministerstvu ale už chystají plány, jak přežít toto i další dost možná velmi horká léta.

"Chystáme opatření, která by měla přispět k lepší adaptaci českého zemědělství na přicházející změnu klimatu, tzn. investice do budování závlah, budování retenčních nádrží, malých vodních nádrží," upozornil Jílek.

Předpovědi, které zní skoro jako poplašná zpráva, čeští meteorologové berou vážně. "Ani mě tato předpověď nepotěšila, nicméně bohužel predikce, které predikují velká evropská a americká centra, se nad tím vzácně shodují, že nejbližší období, které nás čeká, tzn. období letních prázdnin, bude na území ČR výrazně teplotně nadprůměrné a také suché," varovala Honsová.

"Předpodvěď jim vyjít může, ale také nemusí. Z našeho pohledu dlouhodobé předpovědi mají mizivou úspěšnost. Také se může stát, že další měsíce budou teplotně podprůměrné, že třeba červenec proprší, teploty budou kolem patnácti stupňů, i taková léta známe," přidala se Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.